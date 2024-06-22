Оранжевый уровень погодной опасности в Волгоградской области сохранится до конца недели. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр России, в волгоградском регионе в ближайшие два дня прогнозируется сразу пять опасных погодных явлений, из-за которых высока вероятность стихийных бедствий и ущерба.

Так, в Волгоградской области пройдут сильные дожди и ливни. Осадки будут сопровождаться грозами и сильным ветром до 23-28 м/с.

При этом в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность – 5 класс горимости леса и почвенная засуха под озимыми культурами в отдельных северо-восточных регионах, а также под яровыми зерновыми культурами в отдельных юго-западных районах.

По почвенной засухе предупреждение Гидрометцентра действует дольше - до 25 июня.

Напомним, что штормовое предупреждение в Волгоградской области накануне продлили до 22 июня.

Фото: архив V102.RU