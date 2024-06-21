Аттракцион с непредсказуемой траекторией подсветили в Волгограде

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда на экстремальном аттракционе «Мельница» опробовали вечернюю подсветку. Три тысячи светодиодов видно с противоположной стороны Волги, похвастались в ООО «Парк».





Ранее подрядчик вместе с представителями компании-изготовителя из Китая смонтировали все конструкция аттракциона. Сейчас идет процедура тестирования и сертификации. С особым вниманием сотрудники специализированной организации подойдут к проверке систем крепления посадочных мест на лопастях высотного объекта.

Лишь после выдачи свидетельства о госрегистрации развлекательный объект будет готов принять первых посетителей. «Мельница» способна поднять гостей на высоту 17,5 метра с вращением по часовой стрелке. В это же время закрепленные на объекте лопасти с посадочными местами закрутит по непредсказуемой для сидящих траектории.





Первый экстремальный аттракцион «Большой Маятник» уже начал свою работу. В этом сезоне в парке оборудуют 40-метровый аттракцион «Седьмое небо», что позволит волгоградцам наслаждаться шикарными видами с высоты.

Напомним, что экстрим-аттракцион «Мельница» был протестирован в Китае перед отправкой в Волгоградский регион.

Фото: ООО «Парк»