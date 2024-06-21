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Аттракцион с непредсказуемой траекторией подсветили в Волгограде

Общество 21.06.2024 21:47
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21.06.2024 21:47


В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда на экстремальном аттракционе «Мельница» опробовали вечернюю подсветку. Три тысячи светодиодов видно с противоположной стороны Волги, похвастались в ООО «Парк».  


Ранее подрядчик вместе с представителями компании-изготовителя из Китая смонтировали все конструкция аттракциона. Сейчас идет процедура тестирования и сертификации. С особым вниманием сотрудники специализированной организации подойдут к проверке систем крепления посадочных мест на лопастях высотного объекта. 

Лишь после выдачи свидетельства о госрегистрации развлекательный объект будет готов принять первых посетителей. «Мельница» способна поднять гостей на высоту 17,5 метра с вращением по часовой стрелке. В это же время закрепленные на объекте лопасти с посадочными местами закрутит по непредсказуемой для сидящих траектории.


Первый экстремальный аттракцион «Большой Маятник» уже начал свою работу. В этом сезоне в парке оборудуют 40-метровый аттракцион «Седьмое небо», что позволит волгоградцам наслаждаться шикарными видами с высоты. 

Напомним, что экстрим-аттракцион «Мельница» был протестирован в Китае перед отправкой в Волгоградский регион. 

Фото: ООО «Парк» 

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