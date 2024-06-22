Общество

Под Волгоградом молочная ферма выплатит 425 тыс. рублей за нападение коровы на сотрудницу

Общество 22.06.2024 09:01
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22.06.2024 09:01


В Волгоградской области пострадавшей на молочной ферме женщине выплатят более 425 тысяч рублей, сообщили V102.RU в суде.

В ее пользу с ООО «Мяско» взысканы компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей, материальный ущерб в сумме 5 718 рублей, свыше 20 тысяч – утраченный заработок, а также судебные расходы.

Установлено, что в результате несчастного случая, который произошел на производстве, женщина получила тяжелые травмы.

- Галина Д., выполняя свои трудовые функции на молочном комплексе, прошла в клетку, в которой находился теленок и корова. Корова, увидев, что сотрудница комплекса подошла к теленку, начала метаться по клетке. После того, как Галина Д. напоила теленка и стала отходить от него, крова ударила ее головой, повалила на землю и стала топтать копытами, - говорится в материалах суда.

В результате женщина потеряла сознание. Ее спас другой сотрудник, который отогнал корову и вызвал скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу. Она долгое время из-за травм находилась на стационарном, а потом на амбулаторном лечении, в том числе и в ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника».

Представитель ООО «Мяско» на суде не оспаривал фактических обстоятельств произошедшего, но просил снизить сумму морального вреда до 100 тысяч рублей. Однако суд в этом отказал. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами. 

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