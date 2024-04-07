«Ночами под землей слышали шум от пения голосов»: какие тайны скрывают знаменитые волгоградские катакомбы

Царицынские катакомбы опального монаха Илиодора до сих пор считаются одной из самых загадочных построек прошлого столетия. О сети подземных ходов слагали немало легенд. Говорили, что созданные за четыре месяца пещеры имели столько ответвлений, что от Свято-Духова монастыря скандально известный священник доходил до здания водокачки. Сохранились ли они до наших дней, и есть ли шанс на их обретение, корреспондентам ИА «Высота 102» рассказал сотрудник Волгоградской епархии, кандидат философских наук Сергей Иванов.

Своими пылкими и изобличительными речами иеромонах Илиодор прославился еще до приезда в Царицын. Газеты писали о его громких заявлениях против Думы, крамольников-революционеров, евреев и поляков. Прибыв в город, он безрезультатно пытался втянуть местное духовенство в политику, однако скоро снискал славу авантюриста с непомерными амбициями. Священник не стеснялся в выражениях и обрушивал критику то на своих «коллег», то на купеческую верхушку, которая в Царицыне не делала ему крупных пожертвований. Такие откровенно популистские проповеди привлекали тысячи бедных царицан — даже после серьёзных скандалов последователи Илиодора требовали оставить его в покое и снять с него все обвинения.

Тем временем скандальный иеромонах, бывший сначала другом, а потом врагом Григория Распутина, создавал собственный культ и без ложного стеснения говорил о том, что совершал чудеса, исцелял больных и предсказывал события на многие годы вперёд.

Дальнейшая судьба Илиодора полна удивительных событий. Бунтарь отказался от монашеского сана, убежал за границу, а с началом революции вернулся и с головой бросился в политическую жизнь, налаживая связи с большевистской верхушкой. Впрочем, заигрывания с новой властью не дали желанного результата, и в 1922 году вновь бежавший из России Илиодор объявился в США и продолжил вить клубок из интриг и скандалов.

Но вернемся к самим пещерам. О строительстве подземных сооружений монах Илидор объявил прихожанам в сентябре 1911 года. Диакон Саввинский писал, что «народ восторженно откликнулся на его предложение… А наутро, чем свет, появились сотни добровольных пещерокопателей — мужчин, женщин, подростков, даже детей с носилками, кто с ведрами, и работа дружно началась». Планы народных строителей были весьма грандиозны — одна лишь усыпальница была рассчитана на 5 тысяч человек. В катакомбах также планировали устроить церковь, две или три часовни, склепы для монастырской братии и духовенства, а также для крупных жертвователей, могильники для «простецов» и иноков.

— Я сказал себе: «Если я не могу бороться с Распутиным над землей, я попробую бороться с ним под землей. Соответственно, я начал рыть проходы на глубине десяти ярдов под монастырем. Четыре тысячи моих последователей вызвались выполнять эту службу: они трудились над этими подземными ходами и кельями четыре месяца, днями и ночами, сменами по десять часов, — писал о строительстве ходов сам Илиодор.

Уже через месяц после начала работ катакомбы осматривал командированный из Саратова инженер. В строительном же отделении Саратовского губернского правления изучили проект усыпальницы, ее смету и пояснительную записку и утвердили документы с единственным условием — в галереях должна быть обустроена качественная вентиляция. Увы, но самого проекта краевед в архивах не нашел.

— Сам Илиодор говорил, что тоннели будут располагаться под храмом в 40 саженей длиной (85,2 метра) 16 саженей (34,1 метра) шириной и 3 сажени (6,4 метра) вышиной, — рассказывает руководитель отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Волгоградской епархии Сергей Иванов. — Для бурения дыр в стенах планировалось выписать специальную машину, с помощью которой ниши для гробов делались бы через каждые две сажени. Под одним лишь храмом в катакомбах должно было поместиться 500 гробниц. Предполагалось, что усыпальница будет состоять из четырех ярусов.

Сбежав из Флорищевой пустыни в мае 1912 года, опальный священник планировал вернуться в катакомбы и сидеть в пещерах со своими последователями «до тех пор, пока Царь-Батюшка не утвердил бы его Своим Царским слово в Царицыне навсегда». Строя далеко идущие планы, Илиодор распорядился запастись продуктами, дровами и керосином для освещения пещер. Кстати, уже в начале XX века в вырытых прихожанами ходах имелось паровое отопление.

— В апреле 1913 полицейские докладывали о том, что, по слухам, ночами под Царицынским монастырем слышен какой-то шум, как бы от пения многих голосов. Монахи к тому же добавляли, что по утрам в церкви чувствовался сильный запах ладана, — отмечает автор десятка книг по истории Волгоградской области. — Несмотря на некую таинственность рукотворных пещер, до начала революции по ним даже водили экскурсии. Так, в 1916 году их увидели школьники из Урюпинска.

Протяженные катакомбы строились монахом, в том числе для укрытия, а потому и копались они не только под самим Свято-Духовым монастырем, но и далеко за его пределами. Известно, что южное направление ходов вело к Царице по трассе улицы Онежской. Восточное выходило к Волге, а западное — в глубокий Галичий овраг.

Окутанные мифами и порой кажущиеся красивой городской легендой, знаменитые ходы действительно существовали, что подтверждают не только рассказы очевидцев, но и объективные сведения о состоянии Свято-Духового монастыря. Уже в 1918 году при осмотре обители оказалось, что в алтарной части, в пристройке к алтарю и в северо-западном углу появились сквозные трещины. Причиной тому назывались устроенные большевиками помойные и свиные ямы, а также бывшие катакомбы бежавшего из России Илиодора.

После изгнания скандально известного священника история подземной «сети» не прекратилась. Следующее упоминание о ней появилось в годы Великой Отечественной войны. Известно, что в 1942 году сталинградцы укрывались от бомбежек в подвалах бывшего монастыря.

— Местные жители рассказывали, что в 1943-1944 годах мальчишки заметили обрушившийся край Галичьего оврага и зашли в подземелье. Дойти до самого монастыря им помешали стаи крыс, — пересказывает Сергей Иванов. — В 50-е годы все катакомбы и вовсе засыпали строительным мусором.

Впрочем, исследователи загадочных пещер в центре современного Волгограда не теряют надежды — даже сейчас подземные ходы сохранились в неплохом состоянии. Надежду на их обретение вселяет тот факт, что в 2010 прямо над катакомбами горожане обнаружили большой провал.

Автор: Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102»