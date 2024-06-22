«Кто-то ошибается, а я мучаюсь»: 67-летную волгоградку второй раз оставили без денег из-за долгов «двойника»

В редакцию ИА «Высота 102» обратилась 67-летняя жительница Волгограда Валентина Алимова, которая из-за чьей-то ошибки вынуждена горстями пить успокоительное и обивать пороги различных инстанций, чтобы ей сняли арест со счета и вернули ее скромные сбережения. В такой ситуации, как утверждает пенсионерка, она оказалась уже во второй раз из-за долгов своего «двойника».

Первый звоночек

- В 2022 году мне пришло сообщение от банка, что мой счет арестован и с него будет списаны деньги по исполнительному производству. Я бросилась выяснять и оказалось, что моя полная тезка должна «Ситиматику» 6 тысяч рублей, которые почему-то решили забрать у меня, - вспоминает пенсионерка. - У нас полностью совпадают фамилия, имя, отечество, но разные даты рождения и место рождения. Однако почему-то в исполнительном производстве был указан мой год рождения, а долги были по адресу в Кировском районе, к которому я никакого отношения никогда не имела.

Валентина Алимова поехала в управляющую компанию, чтобы выяснить, каким образом она оказалась привязанной к этому адресу. Сотрудница ЖЭУ сообщила женщине, что на нее оформлен лицевой счет, но показать подтверждающие документы отказалась.

- Мне сказали, что нужно принести справку из МФЦ, чтобы доказать им, что я к этому адресу по улице Турбинная в Кировском районе никакого отношения не имею. В свою очередь в МФЦ очень удивились такой постановке вопроса и пояснили, что по Турбинной никакой справки они мне не дадут, но могут сделать выписку из ЕГРН по моей собственности. Я согласилась. Принесла эту выписку в ЖЭУ, но она снова стала требовать с меня справку по Турбинной. В процессе разбирательств и всплыло, что с «двойником» у нас разные даты рождения. Еще тогда сотрудница ЖЭУ проговорилась, что по Турбинной еще долг за коммуналку есть. Но я тогда думала, что мы разобрались и претензии они будут выставлять реальному должнику, а не мне, - рассказывает женщина.

«Двойник» пробудился

По словам Валентины Алимовой ситуация один в один повторилась через два года.

- В конце прошлой неделе мне пришло смс из банка, что мой счет заблокирован. Теперь якобы я должна больше 15 тысяч рублей по исполнительному производству. Сообщение пришло уже поздно. Я всю ночь не спала, а утром первым делом побежала к приставу. Слава Богу пристав попалась отзывчивая, человечная. Она вникла в мою ситуацию, разобралась. Мне посоветовали срочно идти в суд, чтобы сделать отмену, чтобы деньги мне вернули, - сообщила Валентина Алимова. - В суде приняли мои документы и сказали, что ответ будет через три дня.

В постановлении о возбуждении исполнительного производства, которое пенсионерке дали в суде, указано, что долг в размере 15 591,82 руб. за коммунальные услуги снова указан по адресу на улице Турбинная в Кировском районе.

- Это уже второй раз такое издевательство. Это не моя ошибка, но почему-то я бегаю, ноги бью, деньги какие-то за справки плачу. Как девочку меня гоняют туда-сюда, - возмущается пенсионерка. - Откуда взяли мои данные? Что такое происходит? Взяли моей однофамилице приписали мою дату рождения и вешают на меня ее долги. Я это просто так не оставлю! Если надо, то буду судиться.

Отметим, что в базе данных исполнительных производств действительно указано, что должницей по коммунальным платежам является «двойник» с которым у пенсионерки совпадает все, кроме места рождения. Указано, что долг в размере 15591,82 руб. образовался по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию.

Всему виной «техническая ошибка»

В ГУФССП России по Волгоградской области на запрос V102.RU пояснили, что на исполнении в Кировском районном отделении судебных приставов действительно находится такое исполнительное производство о взыскании задолженности в пользу теплоснабжающей организации.

- Исполнительное производство возбуждено на основании судебного приказа, выданного мировым судьей, в котором содержатся всe необходимые идентификаторы должника, в том числе ФИО и дата рождения, которые идентичны данным заявителя, - сообщили в управлении. - Поскольку судом установлено наличие у гражданки А. задолженности, основания для неприятия в отношении нее мер принудительного исполнения у судебного пристава-исполнителя отсутствовали. Руководствуясь ст.69 Федерального закона от 02.10.2007 Nº 229 ФЗ «Об исполнительном производстве», судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства гражданки А., находящиеся на банковском счете.

Сразу после списания со счета суммы задолженности, как уже известно, пенсионерка обратилась к судебному приставу-исполнителю и на личном приеме сообщила, что идентифицирована в качестве должника ошибочно.

- В целях проверки данной информации судебный пристав-исполнитель немедленно направил запросы представителю взыскателя, а также в суд для предоставления копии искового заявления, в которых указаны персональные данные ответчика. Получив необходимые документы, сотрудник органа принудительного исполнения обнаружил техническую ошибку, допущенную взыскателем при предоставлении искового заявления в суд. При верно указанных паспортных данных реального должника, который является полной тезкой заявителя, дата рождения указана неверно и принадлежит гражданке А., которая не является должником по исполнительному производству, - выяснили в ГУФССП по региону.

Пострадавшей от этой «ошибки» пенсионерке посоветовали обратилась в суд для отмены судебного приказа, что и было сделано. Сообщается, что в настоящее время взысканные денежные средства возвращены ей в полном объеме.

Коллаж: Алексей Костяков / V102.RU