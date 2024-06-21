Общество

Волгоградцам предложили забыть о скоростном трамвае и одной остановке

Общество 21.06.2024 20:43
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21.06.2024 20:43


Мэрия Волгограда анонсировала не самые приятные нововведения. Как сообщает V102.RU, местные власти предложили горожанам забыть о скоростном трамвае и пересесть на троллейбусы, а также смириться с закрытием одной из остановок. 

— С 25 июня начинается очередной этап реконструкции наземной линии СТ. Рабочие реконструируют полотно на пересечении трамвайных путей в районе остановки «Стадион «Монолит» и в тоннеле напротив проходной завода «Красный Октябрь», — уточняется в Telegram-канале городской администрации. — Данные участки не заменили ранее, чтобы не увеличивать срок ремонта в 2023 году.

Власти поясняют, что проведение анонсированных работ невозможно без временного приостановления движения трамваев, так как демонтаж путей у остановки «Стадион Монолит» не позволит перегонять вагоны в депо, где они проходят регулярное техобслуживание. 

— В связи с этим с 25 июня линию СТ на период реконструкции полностью заменят троллейбусные маршруты, следующие по Первой продольной магистрали, а также электробусный маршрут, который в будние дни курсирует в границах «Улица Тополевая» — «Площадь Титова», — добавили в горадмине. 

Далее власти как будто извиняются, подчеркивая, что проведение основного объема работ по реконструкции наземной линии СТ запланировано на лето, потому что пассажиропоток падает из-за отсутствия занятий в школах и вузах, а горожане массово убывают в отпуска. 

— Перед подрядчиками стоит задача закончить основные работы к осени, — напоминают в мэрии города-героя. — Также с завтрашнего дня троллейбусы временно будут следовать по проспекту имени В. И. Ленина без остановки у стадиона «Волгоград Арена» в сторону Краснооктябрьского района.

Эту меру вводят ориентировочно на три недели, что позволить обеспечить безопасность пассажиров их-за применения крупногабаритной техники на участке линии СТ, проходящем вплотную к троллейбусной остановке. 

— На этот период посадку и высадку пассажиров будут производить на ближайших остановках: «ЦПКиО» и «Мамаев Курган», — заверили в администрации Волгограда. 

Напомним, скоростной трамвай в Волгограде стал курсировать в усеченных границах с 13 мая 2024 года — от остановки «ВГТЗ» до «улицы 39-й Гвардейской». Далее по маршруту составы не пускали. Специалистам предстоит заменить на протяжении 3,5 километра основание путей, рельсошпальную решетку и контактную сеть. 

Тем временем ровно через месяц, 13 июля, на стадионе «Волгоград Арена» запланировано большое спортивное событие — Суперкубок России. Однако 13 июня подступы к стадиону оказались отрезаны.

На время частичной приостановки работы СТ был продлен маршрут электробуса № 15 до площади Титова. Не успели волгоградцы привыкнуть к работе электробуса № 15 в границах «улица Тополевая — площадь Титова», как городские власти приняли решение вновь скорректировать работу этого маршрута.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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