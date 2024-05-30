Расследования

Волгоградца оштрафовали на тысячу рублей за тату с нацистской символикой

Расследования 30.05.2024 20:16
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30.05.2024 20:16


За пропаганду нацистской символики волгоградец привлечен к административной ответственности. Как сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда, мужчина на теле носит татуировку с символикой нацистской Германии времени III Рейха.

– Постановлением суда Дмитрий З. привлечен к административной ответственности и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей, – пояснили в суде. – В зале суда обвиняемый признал свою вину и пояснил, что сожалеет о наличии у него на теле татуировок, связанных с нацистской символикойПостановление в законную силу не вступило.

Напомним, ранее информагентством сообщалось, что в Волгограде начался суд над 18-летним Алексеем Малеваным, который в конце января этого года вместе с приятелем напал на подростка, придерживавшегося антинацистских взглядов. Также волгоградец уже привлекался к административной ответственности за расклеивание стикеров с нацистской символикой.

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