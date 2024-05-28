В Волгоградском филиале ВНИРО рассказали, как майские заморозки отразились на нересте рыбы





В Волгоградской области специалисты продолжают подсчитывать ущерб от резкого майского похолодания, которое пришло на смену рекордно тёплому апрелю. Как сообщает ИА «Высота 102», помимо тысяч гектаров погибших озимых, влияние морозы оказали и на нерест рыбы. Однако, по информации экспертов Волгоградского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, оно не столь драматично.

В лоне Волги и Дона

На территории Волгоградской области нерестовые пространства формируются бассейнами Волги и Дона. Именно здесь сосредоточены основные нерестилища.

– Все промысловые рыбы, которые встречаются в наших бассейнах, они и нерестятся на территории региона, не уходя за его границы. В Волжском бассейне у нас нерестилища располагаются в основном в Волго-Ахтубинской пойме и на русловых грядах рек Волги и Ахтубы. Если говорить про Донской бассейн, то наш основной хозяйственный водоем – это Цимлянское водохранилище. Здесь нерестилища сосредоточены в Верхнем плёсе, Чирском плёсе и Потёмкинском плёсе. Кроме того, некоторый нерест частично осуществляется в русловой части реки Дон, – рассказал руководитель Волгоградского филиала ВНИРО Ефим Кожурин.

Температура температуре рознь

По информации специалистов, начало нереста напрямую связано с температурой воды. Различные виды рыб откладывают икру при разных температурных показателях.

– С 10 по 16 апреля температура воды в нерестилищах составляла порядка 8 °C. В это время началось метание икры ранненерестующими рыбами. В частности, речь идёт о щуке, судаке, окуне, язе. Чуть позже, когда вода прогрелась до температуры где-то в 12–17 °C, вступили в нерест лещ, густера, карась. После достижения температурной отметки в 17 °C начинается нерест таких видов рыб, как сазан, сом, линь и краснопёрка. Если говорить по Дону, то здесь практически все виды или уже отнерестились, или этот процесс сейчас в самом разгаре. По Волжскому бассейну ситуация немного иная. На текущий момент температура воды в Волге составляет всего 13 °C. Здесь сейчас нерестятся в основном хищники, а для остальных пока что ещё холодно, – подчеркнул руководитель.





При этом, в отличие от воздуха, водные массы в меньшей степени подвержены температурным колебаниям. Чтобы воды бассейна той или иной реки прогрелись, нужно куда большее количества тепла, нежели для прогрева аналогичного объёма атмосферного воздуха, и наоборот, чтобы температура воды понизилась до опасных отметок, заморозки также должны быть существенными и затяжными.

– Майское понижение температуры было достаточно кратковременным и не отразилось на качестве нереста. К началу похолодания все нерестилища были обильно заполнены. Вода в них за тёплый период хорошо прогрелась. Кратковременное снижение температуры воздуха по большому счёту не повлияло на температуру воды. Она не успела за столь короткий промежуток времени опуститься до критических отметок. Поэтому какого-то влияния на нерест 2024 года перепады не оказали, – добавил Ефим Кожурин.

Непрерывный мониторинг

В течение апреля – мая эксперты волгоградского филиала ВНИРО обследовали нерестилища как в Цимлянском водохранилище, так и в бассейне Волги. Никаких признаков влияния на ход нереста 2024 года погодных явлений обнаружено не было.

– Нерестовый период 2024 года нами оценивается как удовлетворительный. Гидрологическая обстановка вот уже несколько лет подряд и в Волжском, и в Донском бассейне складывается положительная. Кратковременное похолодание не повлияло ни на икру, ни на её производителей, ни на молодь, – отметил специалист.

По информации ученых, единственное, что погода действительно скорректировала, – сроки нереста. Для средне- и поздненерестующих рыб они несколько сдвинулись, однако со стабилизацией погодных условий природа обязательно вернёт своё.





Воды точно хватит

С наступлением мая основной этап весеннего паводка оказался уже позади. Однако, затянувшемуся нересту уход большой воды не помеха.

– Как я уже говорил, у нас на протяжении нескольких лет складывается благоприятная гидрологическая обстановка. Вода обильно заполняет нерестилища, а необходимый уровень держится более чем достаточный период времени. Этот год не будет исключением. Несмотря на задержку с нерестом некоторых видов рыб, воды точно хватит. Она просто не успеет никуда уйти, ведь уже в эти дни температура по Волжскому бассейну приближается к отметке, когда метание икры должно начаться и у поздненерестящихся видов, – говорит Ефим Кожурин.

Рост популяций промысловых рыб

В бассейнах Волги и Дона эксперты ВНИРО вот уже несколько лет отмечают неплохое качество воды и рост кормовой базы.

– Качество водного ресурса у нас удовлетворительное. Вода соответствует нормативам рыбной деятельности. Кормовая база водоемов нами оценивается как хорошая. Очень благоприятная ситуация в этом плане складывается у нас в Цимлянском водохранилище, в Волге, учитывая ее водность, концентрация несколько меньше, но при этом также находится на хорошем уровне, – подчеркнул Ефим Кожурин.

Учитывая обильный заход воды в нерестилища на протяжении нескольких сезонов, а также разнообразие кормовой базы, специалисты делают осторожные прогнозы по росту популяций уже в перспективе ближайших нескольких лет.

– То максимальное наполнение пойменных нерестилищ, которое мы наблюдаем два последних года, влияет на уровень естественного воспроизводства. Рыба сейчас хорошо нерестится. Рассчитываем, что в ближайшие три года численность многих промысловых видов рыб увеличится.

А что с осетровыми?

Сейчас при реализации многочисленных проектов по реабилитации водных объектов, а также при строительстве некоторых инфраструктурных сооружений подрядчики оплачивают компенсационные выпуски в естественные водоемы выращенной на специальных заводах молоди. В последнее время в Волгу обильно запускают мальков осетровых, однако, по информации специалистов, такого рода мероприятия пока не привели к восполнению популяции царь-рыбы.

– Если говорить об осетровых, то мы в ходе мониторинга встречаем и русского осетра, и стерлядь, но говорить об удовлетворительном состоянии популяции не приходится. Всё дело в том, что циклы воспроизводства нарушены. Часть нерестилищ перегорожены гидротехническими сооружениями. Некоторые нерестилища, которые доступны для нереста, требуют дополнительного внимания специалистов. Там наблюдается достаточно серьёзная зарастаемость и заиление, – добавил руководитель.

Эксперты Волгоградского подразделения ВНИРО отмечают, что помимо выпуска осетровых особое внимание региональным властям следовало бы уделить выпуску видов рыб-мелиораторов, которые помогают выедать жёсткую растительность в нерестилищах. В целом же учёные настаивают на комплексном подходе к восполнению биоресурсов Волжского и Донского бассейнов. Эти рекомендации уже пообещали взять на вооружение и представители региональных властей.

Напомним, ранее член Экологического совета при Волгоградской областной думе Сергей Яковлев рассказал журналистам ИА «Высота 102» о последствиях, к которым в теории могли привести майские заморозки. По информации эксперта, по наиболее пессимистичному сценарию резкий перепад температур мог обернуться массовой гибелью отложенной во время нереста икры.