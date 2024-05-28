В Иловлинском районе Волгоградской области с утра 28 мая проходят масштабные учебно-методические сборы, на которые по поручению губернатора Андрея Бочарова съехались главы муниципальных образований региона. Перед началом учений, в ходе которых будет ликвидирован крупный угрожающий домам условный пожар, глава региона осмотрел спецтехнику, состоящую на вооружении лесничеств и органов местного самоуправления, а также тракторы.

По данным администрации Волгоградской области, 101 трактор сегодня будет отправлен в села 32 районов, а также в Урюпинск, Михайловку и Фролово. Машины, оснащенные прицепной цистерной с помпой, будут использоваться для опашки и создания минерализованных полос. Данные тракторы пополнят автопарк спецтехники в селах который на сегодня уже состоит 340 машин.





– В каждом поселении Волгоградской области будет находиться такой комплект техники. В течение двух лет мы полностью обеспечим решение этой задачи. Речь идет о дозакупке еще около 150 тракторов с необходимым оборудованием, – пообещал Андрей Бочаров.

В ходе осмотра техники губернатор побывал в кабине пожарного ЗИЛа.





После смотра техники в Качалинском сельском поселении состоятся учения, в ходе которых, согласно легенде, неосторожное обращение с огнем станет причиной возгорания сухой травы на площади 2 га с последующим пожаром в лесном массиве. Пожарным предстоит предотвратить распространение условного огня и не допустить его к населенным пунктам.

Профильным ведомствам в ходе учений предстоит отработать механизм взаимодействия при ликвидации условного пожара на практике, при оповещении и эвакуации населения, оказании помощи пострадавшим.

Фото: администрация Волгоградской области