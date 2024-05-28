



Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор в отношении безработного 56-летнего жителя города Новочеркасск. Как сообщили V102.RU в пресс-службе суда, за публичное оскорбление и применение насилия в отношении представителей власти гражданин получил наказание в виде одного года и 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

В ходе суда установлено, что 16 января 2024 года подсудимый в здании терминала «С» в международном аэропорту Волгограда в состоянии алкогольного опьянения публично оскорбил достоинство сотрудников полиции, после чего ударил в лицо полицейского.

- Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, назначил подсудимому по совокупности преступлений наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы, - прокомментировали в суде.

Приговор в законную силу не вступил.