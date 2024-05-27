Водителя спасли лишь подушки безопасности: в Иловле произошло страшное ДТП с участием Suzuki Vitara





26 мая в Иловле Волгоградской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», водитель LADA Vesta при повороте не предоставил преимущество Suzuki Vitara, из-за чего произошло столкновение.

- В 15:20 47-летний водитель, управляя автомобилем LADA Vesta, напротив дома № 1 на пл. Ленина р. п. Иловля при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Suzuki Vitara, — рассказали редакции в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате ДТП водитель Suzuki Vitara врезался в столб. Машина получила серьёзные повреждения. Мужчина получил травмы и был оперативно доставлен в местную больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области