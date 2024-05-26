Открыли пляжный сезон: российские волейболисты разыграли медали на песочных кортах «Динамо» в Волгограде





В Волгограде на арене стадиона «Динамо» сегодня, 26 мая, завершился второй этап чемпионата России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд, сообщает V102.RU. В отличие от прошлого года, когда во время подобных соревнований в Волгограде стояла дикая жара, сегодня погода была более комфортной для участников и зрителей.







В последний день турнира на трибунах, как и в прошлом году на решающих стадиях, наблюдался аншлаг. Не всем зрителям хватило мест, но эти неудобства они мужественно терпели. Ведь смотреть было, на что, а точнее, на кого - спортсмены продемонстрировали отличную физическую форму и радовали глаз слаженными фигурами, к тому же вытворяли настоящие чудеса на песке.







В течение четырех дней на пляжных волгоградских кортах выясняли отношения лучшие представители этого вида спорта в России. Почти в каждом матче наблюдалась жаркая борьба, красивые эйсы и эффективные блокировки чужих атак. Болельщикам некогда было скучать, а ведущий спортивного праздника активно заводил трибуны эмоциональными кричалками. Особенно старались болельщики, когда на площадку выходили волгоградцы.

Три дуэта волгоградских спортсменов на данном этапе выступили с переменным успехом. Валерий Дурнин и Артем Девятов в группе из четырех клубов заняли последнее место, набрав всего два очка. Столько же баллов на счету у пары Кристина Лянник — Юлия Глянцева из «Волжаночки-ГРАСС». Они также финишировали на четвертой строчке в квартете А.





В той же группе еще один дуэт, состоящий из волгоградки Дианы Матюшиной и москвички Юлии Крогаль, заработал три очка. В итоге они оказались на третьей позиции и вышли в 1/8 финала, где уступили в двух сетах Юлии Абалакиной и Анне Беловой из столицы России.





Однако ранний вылет местных игроков не сильно сказался на зрительском интересе к обоим финалам в мужском и женском разрядах Среди девушек золото было разыграно в противостоянии Дарьи Мастиковой и Елизаветы Макаровой из московской федерации пляжного волейбола и Александры Ганенко и Надежды Макрогузовой из столичного «Динамо».





Бело-голубые показали высокое качество игры и действовали весьма уверенно, не дав усомниться в своем превосходстве. Их соперницы допустили слишком много непростительных ошибок, что и привело к итоговой победе динамовок со счетом 2:0 — 21:13 и 21:9.





Болельщики активно переживали за всех финалисток и расстраивались их промахам и встречали аплодисментами каждое успешное действие в атаке. Ганенко и Макрогузова стали заслуженными по уровню игры победительницами этапа. Бронза досталась двум Мариям из калининградского «Локомотива» — Бочаровой и Егоровой, переигравшим также в двух партиях в матче за третье место пару Абалакина-Белова.





После игры за первое место чемпионки поделились впечатлениями о проведенных соревнованиях.- Старались не допускать большого количества ошибок, просто работать и показывать хорошую игру, — высказалась уставшая, но довольная Ганенко.





- Цели и задачи у каждых игроков одни — только золото! Поэтому план наш выполнен на данный тур. Буквально две тренировки было у нас для того, чтобы сыграться в связке. Более чем хватило, потому что я и Александра - чемпионки страны. Пару разговоров по душам и мы сошлись, — добавила ее партнерша Надежда Макрогузова.





В мужском разряде в битве за золотые медали сошлись Игорь Величко и Максим Сиволап из Обнинска Калужской области и представители питерского «Зенита» Егор Жаровин и Александр Мартыненко. Стартовая партия держала всех зрителей в напряжении до последнего, но в концовке все же победили калужане — 21:18, захватив лидерство по сетам.





Но питерские спортсмены уже в следующем сете отыгрались также в ожесточенной схватке за каждое очко — 22:20. На решающем тай-брейке сил больше осталось у дуэта Величко и Сиволап, и они вырвали чемпионство, оформив золотой успех — 15:7 и общий выигрыш в финальном противостоянии.





Тройку призеров замкнул дуэт Алексея Гусева и Никиты Лямина из московского «Динамо», переигравших исполнителей из «Факела» Новый Уренгой Владислава Аксенова и Тараса Мыськива со счета 2:1 по сетам.







После триумфа свой комментарий для сайта V102.RU дал один из победителей в мужском разряде Игорь Величко.





- Условия волгоградского этапа даже лучше, чем я ожидал. Логистика и инфраструктура мне очень понравились. Мы живем рядом в гостинице, из которой можно за две минуты дойти до кортов. Полноценный стадион со множеством площадок для тренировок. Организация на высшем уровне. Раздевалки, душевые мячи, сам стадион очень хороший. Сегодня пришли много болельщиков. Просто праздник волейбола. Что касается игры, то последние три наших матча были одинаковые. Надо было действовать на максимуме и биться за каждый мяч. Все в одинаковых условиях. Дул хороший ветер, но иногда случались порывы, из-за которых затруднялась подача и атаки, но в целом все хорошо. С удовольствием вернулся бы в Волгоград в следующем году. Мне все очень понравилось!- прокомментировал один из чемпионов завершившегося тура.





- В нынешнем году мы фиксировали полную загрузку, поэтому напрашивается увеличение зрительских мест на данном стадионе с учетом защиты от палящего солнца. Будем согласовывать это со Всероссийской федерацией волейбола. При этом инфраструктура существует у нас не только здесь. Помимо стадиона «Динамо», она имеется на базе спортивных школ, которые используют этот вид спорта. Сейчас уже во многих спортивных комплексах есть специальные площадки для занятия пляжным волейболом. В частности, на Семи ветрах имеется подобная инфраструктура, - добавил глава облкомспорта.







- Мы постоянно улучшаем организацию турниров, чтобы дети приходили, смотрели и сами начали играть. Пляжный волейбол будет сильнее развиваться в нашем регионе, когда им начнут заниматься в школах, как это происходит уже с классическим волейболом. Но со следующего года, думаю, начнем уже вводить и «пляжку», потому что все начинается с детей. Можно взрослых набрать, но эффекта такого не будет. Кто играл за первые места сегодня, у них есть свои школа и база. Они работают над этим. Мы начали этот момент обсуждать. Что касается посещаемости, то уверен, в следующем году будет еще больше болельщиков. Все для этого делаем,- заверил Николай Николаевич.







В заключение спортивного праздника состоялась церемония награждения с вручением медалей призерам, а также солидных денежных призов каждому из дуэтов.Итоги волгоградского этапа подвел председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Владимир Попков.- Мы используем ту инфраструктуру, которая создается и совершенствуется для проведения пляжного волейбола. В этом году, на наш взгляд, в Волгограде тур прошел в более комфортное время. Не такая сильная жара, что дало тоже свой положительный результат. Наша площадка по прошлому году признана очень успешной с точки зрения локации, содержания, качества песка, антуража и всех необходимых требований для организации чемпионата России. В этом году мы сохранили, что есть, и усовершенствовали требования, которые появились за прошедшее время. Надеемся, что наши спортсмены и болельщики, а также организаторы были довольны. Рассчитываем, что мы примем и не раз в будущем этапы всероссийского турнира, - заявил он.Владимир Попков отметил и высокую посещаемость волгоградского тура.Президент Волгоградской областной федерации волейбола Николай Стасюк также поделился своими комментариями с сайтом V102.RU.