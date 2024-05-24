В Волгоградской области специалисты приступили к проведению работ по истреблению вредителей. По информации Центра защиты леса, позитивные изменения уже отмечаются в двух лесничествах на территории региона – в Подтелковском и Нижнечирском заметно ликвидировали красноголового пилильщика-ткача.

– Мероприятия по уничтожению или подавлению численности вредителя проводились на участках общей площадью 565,3 га в Потделковском лесничестве 18 мая, – сообщают специалисты. – Леса обрабатывались с использованием самолета СП-30 с применением химического препарата. На пятый день после завершения обработок лесопатологи «Центра защиты леса Волгоградской области» в составе комиссии провели оценку биологической эффективности работ, которая составила 93,3%, что говорит о ликвидации очагов.

Аналогичные работы – на общей площади 360,8 га – проведены и в Нижнечирском лесничестве. Здесь удалось биологическая эффективность обработок составила 90,1%.

Фото: volgograd.rcfh.ru