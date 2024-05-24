Расследования

Волгоградские депутаты почтут память защитников Сталинграда автопробегом в Санкт-Петербург

Расследования 24.05.2024 09:34
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24.05.2024 09:34

24 мая в Волгограде начался региональный этап Всероссийского автопробега «Сохраняя память — сохраним Отчизну». Как сообщает ИА «Высота 102», акция организована по инициативе волгоградских депутатов. Участники автопробега на личных автомобилях должны проехать по маршруту: Севастополь — Волгоград — Санкт-Петербург.

Старт местному этапу автопробега на Мамаевом кургане дал председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин. Парламентарии возложили цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы, к могиле командующего 62-й армией Маршала Советского Союза Василия Чуйкова, к Малой братской могиле.

Отметим, в рамках акции депутаты посетят город-герой Тулу и города воинской славы Воронеж, Елец, Тверь, где также примут участие в памятных мероприятиях. Финиширует автопробег 27 мая в Санкт-Петербурге. Завершение патриотической акции придётся на празднование годовщины основания северной столицы.

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы

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