Жительница острова чудом спаслась, открывая купальный сезон под Волгоградом





В больницу им. Фишера в города Волжском накануне с острова Зеленый доставили 40-летнюю женщину, которая едва не погибла на Волге. Как стало известно ИА «Высота 102», волжанка решила открыть купальный сезон, но не рассчитала собственные силы.

Усугубило положение женщины, по данным экстренных служб, еще и алкогольное опьянение.

– Пациентка была доставлена в больницу во второй половине дня 21 мая. Женщина пребывала в состоянии сильного опьянения. Как она смогла пояснить сама, в воде она оказалась, решив освежиться. Вот только купание не пошло ей на пользу – в больницу ее везли с предварительным диагнозом утопление, – сообщил источник информагентства.

После оказания первой помощи женщина, впрочем, после приключений нашла в себе силы, чтобы вернуться домой – от госпитализации она, как стало известно ИА «Высота 102», отказалась.