Расследования

Чиновники незаконно продали землю волгоградцу

Расследования 22.05.2024 16:09
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22.05.2024 16:09


После вмешательства прокуратуры удалось вернуть в муниципальную собственность землю, незаконно проданную предпринимателю. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, участок площадью 1175 кв.м. из категории земель иного специального назначения, расположенный на территории Песковатского сельского поселения, вопреки требованиям законодательства был передан жителю Волгограда в собственность без проведения торгов для размещения объекта придорожного сервиса.

При этом необходимым условием выкупа земельного участка в рамках этой процедуры является нахождение указанного участка в аренде у покупателя. Однако предоставленная в собственность земля ранее покупателю в аренду не передавалась, соответственно, отсутствовали правовые основания для ее продажи.

Прокуратура  Дубовского района Волгоградской области в суде потребовала признать сделку недействительной, вернуть участок  в муниципальную собственность и аннулировать запись о государственной регистрации права собственности.

Дубовский районный суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.

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