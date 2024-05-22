Расследования

В Волгоградской области 4-летний мальчик задавил на машине годовалую сестру

Расследования 22.05.2024 10:00
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22.05.2024 10:00


В Волгоградской области полицейские выясняют обстоятельство дорожно-транспортного происшествия, в результате которого скончалась годовалая девочка. По предварительным данным, ребенок оказалась под колесами машины, которую случайно завел ее 4-летний брат. 

Трагедия, по данным ГУ МВД России по Волгоградской области, произошла накануне, 21 мая, вечером в селе Дубовое Еланского района. 

По предварительной информации, в 20.35 4-летний мальчик, находясь в салоне автомобиля «Лада Гранта», припаркованного возле дома, осуществил запуск двигателя при включенной передаче, – сообщили обстоятельства ДТП в главке полиции. – В результате автомобиль начал движение и совершил наезд на девочку в возрасте года и восьми месяцев. 

С места ДТП ребенка госпитализировали в больницу, однако спасти ей жизнь врачам не удалось – малышка скончалась от полученных травм. 

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