В Волгоградской области 4-летний мальчик задавил на машине годовалую сестру





В Волгоградской области полицейские выясняют обстоятельство дорожно-транспортного происшествия, в результате которого скончалась годовалая девочка. По предварительным данным, ребенок оказалась под колесами машины, которую случайно завел ее 4-летний брат.

Трагедия, по данным ГУ МВД России по Волгоградской области, произошла накануне, 21 мая, вечером в селе Дубовое Еланского района.

– По предварительной информации, в 20.35 4-летний мальчик, находясь в салоне автомобиля «Лада Гранта», припаркованного возле дома, осуществил запуск двигателя при включенной передаче, – сообщили обстоятельства ДТП в главке полиции. – В результате автомобиль начал движение и совершил наезд на девочку в возрасте года и восьми месяцев.

С места ДТП ребенка госпитализировали в больницу, однако спасти ей жизнь врачам не удалось – малышка скончалась от полученных травм.