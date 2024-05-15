Под Волгоградом неуступчивая водитель покалечила подростка на мотобайке









В городе Краснослободск Среднеахтубинского района Волгоградской области 14-летний мотоциклист пострадал в результате столкновения с Chevrolet Cruze. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария случилась накануне вечером на улице Ленина.





По предварительным данным, напротив дома №76 32-летняя женщина, которая управляла иномаркой, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с мотобайком Apollo под управлением подростка.





В результате ДТП молодой человек был госпитализирован.



Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



