Происшествия

Под Волгоградом неуступчивая водитель покалечила подростка на мотобайке

Происшествия 15.05.2024 10:56
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15.05.2024 10:56



В городе Краснослободск Среднеахтубинского района Волгоградской области 14-летний мотоциклист пострадал в результате столкновения с Chevrolet Cruze. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария случилась накануне вечером на улице Ленина.

По предварительным данным, напротив дома №76 32-летняя женщина, которая управляла иномаркой, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с мотобайком Apollo под управлением подростка. 

В результате ДТП молодой человек был госпитализирован. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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