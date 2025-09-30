Общество

В Волгоградской области страховые пенсии вырастут на 7,6%

Общество 30.09.2025 06:01
В Волгоградской области страховые пенсии в 2026 году проиндексируют с 1 января. Об этом сообщили в Министерстве труда РФ. 

Выплата вырастет сразу на 7,6% - этот показатель превысит инфляцию. Минимальный порог пенсии составит 27,1 тысячу рублей, что на 2 тысяч больше нынешней суммы.  

– Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января – выше инфляции, – пояснили в Минтруда. 

Напомним, накануне стало известно об увеличении материнского капитала для волгоградских семей до 974 тысяч рублей с нового года. 

