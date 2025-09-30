В Волжском собираются принудительно тормозить СИМ

В Волжском Волгоградской области планируют внедрить новую схему движения на четырех перекрестках в целях усиления безопасности пешеходов. По данным администрации города, члены рабочей группы по безопасности движения по итогам рассмотрения произошедших ДТП предложили внедрить добавочную фазу в работу светофоров на перекрестках. Такая фаза будет полностью останавливать движение транспорта на всех направлениях и предоставлять возможность свободного и беспрепятственного перехода дороги пешеходам. В качестве экспериментальных участков выбраны четыре перекрестка:

В настоящее время специалисты уже приступили к техническим работам по изменению режима светофорных объектов с выделением дополнительной фазы для пешеходных потоков. Планируется, что уже в октябре светофоры на этих четырех перекрестках начнут работу в тестовом режиме.

Кроме того, в Волжском началась проработка вопроса по снижению скорости или остановки электрических самокатов на пешеходных переходах. Напомним, что по правилам водитель самоката обязан остановиться перед пешеходным переходом и перейти дорогу, ведя самокат в руках. В настоящее время специалисты администрации Волжского решают данный вопрос с представителями оператора средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Напомним, на днях в Волжском произошла страшная трагедия - 9-летняя девочка на самокате пересекала переход и погибла под колесами маршрутки.