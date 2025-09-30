Происшествия

Под Волгоградом из-за атаки БПЛА без света остались три населённых пункта

Происшествия 30.09.2025 06:52
30 сентября Волгоградская область вновь подверглась налёту ударных беспилотников ВСУ. По данным губернатора Андрея Бочарова, благодаря слаженной работе дежурных расчётов ПВО атака была отбита. Жертв и серьёзных разрушений среди гражданских и инфраструктурных объектов удалось избежать.

- Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА на границе Волгограда зафиксированы два крупных возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами. В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трех населенных пунктов, на линии электропередачи работают ремонтные бригады. По предварительной информации, повреждений строений и пострадавших нет,— подчеркнул глава региона.

Как ранее сообщала редакция, в ночь с 29 на 30 сентября была парализована работа аэропорта Волгограда. Из-за опасности для гражданских судов Росавиация частично вводила запрет на использование воздушного пространства Волгоградской области.

Фото из архива пресс-службы администрации Волгоградской области

