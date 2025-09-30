Под Волгоградом из-за атаки БПЛА без света остались три населённых пункта





30 сентября Волгоградская область вновь подверглась налёту ударных беспилотников ВСУ. По данным губернатора Андрея Бочарова, благодаря слаженной работе дежурных расчётов ПВО атака была отбита. Жертв и серьёзных разрушений среди гражданских и инфраструктурных объектов удалось избежать.

- Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА на границе Волгограда зафиксированы два крупных возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами. В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трех населенных пунктов, на линии электропередачи работают ремонтные бригады. По предварительной информации, повреждений строений и пострадавших нет,— подчеркнул глава региона.

Как ранее сообщала редакция, в ночь с 29 на 30 сентября была парализована работа аэропорта Волгограда. Из-за опасности для гражданских судов Росавиация частично вводила запрет на использование воздушного пространства Волгоградской области.

Фото из архива пресс-службы администрации Волгоградской области