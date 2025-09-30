Минобороны: над Волгоградом и областью за ночь сбили 7 БПЛА





30 сентября в Волгоградской области была отбита атака ударных БПЛА. По данным Минобороны России, беспилотники были успешно ликвидированы средствами противовоздушной обороны.

- В течение прошедшей ночи над территорией Волгоградской области дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 7 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

В целом же в воздушном пространстве российских регионов был ликвидирован 81 БПЛА. В том числе: 26 над Воронежской, 25 над Белгородской, 12 над Ростовской и 11 над Курской областями.

Ранее атаку беспилотников прокомментировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По информации главы региона, благодаря слаженной работе расчётов ПВО удалось избежать жертв среди гражданского населения и разрушений, однако из-за падения обломков возникли ландшафтные пожары и оказались обесточены несколько населённых пунктов.

Напомним, с 23:09 29 сентября по 05:47 30 сентября в Волгограде действовали ограничения на приём и отправку пассажирских авиарейсов. Росавиация вводила временный запрет по соображениям безопасности.

Фото: коллаж с элементами, сгенерированными ИИ