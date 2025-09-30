Поволжье приняло 12% от общего числа иностранных туристов страны

Телеком 30.09.2025 12:46 Реклама
30.09.2025 12:46
Россия встретила на 21% больше иностранных гостей, чем годом ранее за минувший туристический сезон. Как и прежде, почти половина гостей – туристы из ближнего зарубежья, прошедшим летом их количество увеличилось на 57%. Китай удерживает звание страны-лидера по числу визитёров, хотя их общее число несколько снизилось. Таиланд, в свою очередь, продемонстрировал пятикратный рост. Таковы результаты анализа подключений к сети МегаФона абонентов иностранных операторов.
Регионы Поволжья востребованы у иностранных гостей: на них приходится 12% от общего числа визитеров. Выше позиции только у Москвы, Северо-Запада и Дальнего Востока с показателями 23%, 22% и 15% соответственно. Чаще всего первой точкой въезда поволжские области и республики становятся для приезжих из Казахстана.
Ближнее зарубежье доминирует по количеству посетителей в летнем сезоне – на них приходится половина от общего числа въехавших в Россию. Наибольший прирост продемонстрировали Казахстан (+95% и второе место среди всех стран), Узбекистан (+84% и четвёртая позиция) и Беларусь (+79% и третья строчка).
По числу гостей лидером остаётся Китай. Однако туристов из Поднебесной стало на 8% меньше, что сказалось и на всей азиатской доле в структуре турпотока –она сократилась на 4%. При этом рекордное увеличение (более 400%) показал Таиланд. Но, несмотря на такой рост, он все же не вошел в топ-10 стран по количеству прибывших туристов и занял лишь 20-е место.
На 4% сократился поток визитёров из Европы, составив 20% от всего числа посетителей России. При этом количество абонентов из её отдельных стран всё же возросло, а некоторые европейские государства вошли в первую десятку: Франция (+50%) – седьмое место и Австрия (+8%) – шестое место.
Замыкают десятку лидеров по численности визитёров ОАЭ и США, с приростом на 24% и 56% соответственно по сравнению с прошлым летом. Несмотря на прирост количества посетителей из стран Африки (+39%), их суммарная доля сохранилась на уровне прошлого года, что объясняется традиционно небольшим числом туристов.
Регионами первого въезда чаще всего становятся Москва (23%) и Санкт-Петербург (22%). Ещё 15% пересекли границу России на Дальнем Востоке – в основном это абоненты азиатских стран.
– МегаФон выстраивает оптимальное технологическое взаимодействие с иностранными операторами, минимизируя количество посредников, что позволяет повышать качество услуг для приезжающих абонентов из более чем 200 стран. Прямое взаимодействие с партнёрами из других государств обеспечивает стабильный доступ к современным средствам коммуникации, что делает нашу страну ещё более привлекательной для туристов, ведь в эпоху цифровизации бесперебойная связь –одно из ключевых условий комфортного пребывания в любой точке мира, – отметил директор департамента по работе с операторами связи и роумингу МегаФона Александр Шинкарев.
