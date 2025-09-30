



Гидрометцентр предупредил жителей Волгоградской области об опасном ухудшении погодных условий. По информации метеорологов, в ближайшие сутки на территории региона ожидаются сильные ночные заморозки.

- С 22:00 30 сентября до 08:00 1 октября ночью и утром в отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки, - говорится в предупреждении для ЮФО.

В связи с непогодой на территории региона объявлен предпоследний, оранжевый уровень опасности. Метеорологи уверены, что надвигающиеся ночные морозы могут привести к стихийным бедствиям и нанести материальный ущерб.

Напомним, ранее региональное управление МЧС России также выпускало экстренное предупреждение. По данным спасателей, в ночь с 30 сентября на 1 октября ожидаются морозы до -4°C.