«Останавливаемся, стрелять буду»: под Волгоградом лихач заставил полицейских открыть огонь по колёсам





В Суровикином районе Волгоградской области попытка полицейских остановить лихача на «Ладе Приоре» обернулась погоней в стиле фильмов-боевиков. Мужчина проигнорировал требования правоохранителей и попытался оторваться от инспекторов ГАИ. Происходящее запечатлел видеорегистратор служебного автомобиля.







- Водитель проигнорировал требования полицейских об остановке и попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью граждан, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Чтобы остановить нарушителя, полицейские вынуждены были применить табельное оружие. Однако, даже несмотря на повреждения авто, водитель не оставлял попыток оторваться от полиции.

В какой-то момент нарушитель съехал на обочину и попытался убежать в лесополосу. Однако правоохранители настигли лихача.

Как выяснилось, нарушителем оказался 33-летний житель соседнего района. Мужчина был лишён прав и поэтому отчаянно пытался избежать встречи с представителями Госавтоинспекции.

Отметим, лихачу грозит штраф до 30 тыс. рублей либо арест на срок до 15 суток.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области