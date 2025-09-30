В Волгограде отменён действующий всю ночь запрет на работу аэропорта





30 сентября в Волгограде Росавиация отменила ограничения, введённые на работу местной воздушной гавани. Они действовали с 23:09 29 сентября по 05:47 30 сентября. Одновременно были разрешены приём и отправка самолётов в аэропортах Краснодара и Ставрополя.

- В Волгограде, Краснодаре и Ставрополе сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов, – подчёркивается в сообщении федерального авиационного агентства.

Из-за действующих всю ночь ограничений произошли подвижки в расписании отправления самолётов. Оказался отменён рейс из Волгограда в Москву № SU 1185 компании «Аэрофлот», запланированный на 05:45.

Также задерживается вылет рейса № U6 1849 из Волгограда в Анталью компании Ural Airlines, запланированный на 03:50. В настоящее время он отложен на 06:40.

Отметим, как ранее сообщала редакция, одновременно с действием ограничений мониторинговые Telegram-каналы сообщали о фиксации в воздушном пространстве Волгоградской области ударных БПЛА.