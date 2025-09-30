В волгоградском облизбиркоме заморозили зарплаты

Запланированной индексации окладов работников аппаратов облизбиркома, чьи должности не отнесены к госслужбе, не будет. Изменения в постановление, принятое еще в начале 2025 года, подписал на днях председатель ИКВО Виктор Черячукин. Согласно документу, повышение размеров окладов в 1,045 раза должно было произойти 1 октября.
Между тем, как ранее сообщало V102.RU, в регионе также отменяют индексацию денежного содержания чиновников, депутатов и сотрудников аппарата областной думы. Изменения в постановления регпарламента будут рассмотрены на ближайшем заседании.
С 1 октября денежное содержание государственных гражданских служащих Волгоградской области и лиц, замещающих государственные должности, должны были проиндексировать в 1,045 раза. Отмену индексаций объяснили изменением параметров бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
К слову, последний раз зарплата чиновников индексировалась на 15% с 1 декабря 2024 года.