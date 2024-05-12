Происшествия

«Ремонтировали микроавтобус»: стали известны подробности страшного ДТП в Советском районе

Происшествия 12.05.2024 09:34
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12.05.2024 09:34


Трое пострадавших в ДТП, которое произошло накануне в Советском районе Волгограда, попали под колеса микроавтобуса во время его ремонта. Об этом, как передает V102.RU, сообщили сегодня, 12 мая, в ГУ МВД России по региону.

Напомним, водитель грузовика JAC напротив дома 361 по ул. Максимовский разъезд не справился с управлением и совершил наезд на стоящий микроавтобус, после чего последний врезался в автомобиль «ВАЗ-2110». В результате ДТП пострадали четыре человека.

В региональном главке МВД уточнили, что 31-летний водитель грузовика JAC, который следовал по улице Череповецкая в сторону улицы Огородная, совершил наезд на автомобиль «Луидор-2250», который стоял в средней полосе в технически неисправном состоянии.

- После чего «Луидор» совершил наезд на осуществляющих его ремонт 25-летнего, 38-летнего и 24-летнего мужчин, - рассказали в ГУ МВД России по региону.

Также пострадал водитель грузовика JAC. Всех доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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