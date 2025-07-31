Общество

Фейковый канал главы Котельниковского района появился после атаки БПЛА

Общество 31.07.2025 19:51
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31.07.2025 19:51


Жителей Котельниковского района Волгоградской области предупредили о появлении фейкового Telegram-канала главы района. Предупреждение опубликовано в официальном канале муниципального района, передает V102.RU.

- Сегодня был создан фейковый телеграм-канал главы муниципального района, в котором опубликовано постановление о дополнительных ограничениях и выплатах в связи с ЧС в Котельниковском районе. Эта информация не соответствует действительности. Такое постановление не принималось, - говорится в сообщении. 

В администрации района посоветовали доверять только проверенной информации из официальных источников.

Напомним, сегодня, 31 июля, по сообщению главы региона, в Котельниковском районе было нарушено газоснабжение 65 частных домовладений после отражения атаки беспилотников. 

Фото: архив V102.RU

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