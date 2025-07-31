Общество

Профессия, на которой держится рельсовый город: как работают специалисты трамвайных путей в Волгограде

Общество 31.07.2025 15:24
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31.07.2025 15:24


Когда трамвай точно вписывается в поворот, чётко останавливается у платформы и без задержек продолжает движение, кажется, что всё работает само собой. Но за этой стабильностью стоит конкретная работа. И конкретные люди.
Монтёр пути – это тот, кто следит за состоянием рельсов, соединений, стрелок. Его работа – не на виду, но именно она обеспечивает безопасность движения. Он проверяет, регулирует, заменяет. Делает так, чтобы всё оставалось надёжным – каждый день, в любую погоду.

«Мы как фундамент. Нас не видно, но всё стоит на нас», – говорит Александр, монтёр пятого разряда. Он улыбается спокойно, почти не привлекая внимания. И в этой скромности – целая философия профессии. Они не делают работу ради того, чтобы ею хвастаться. Они делают её ради того, чтобы поезда шли, как надо. 

Это командная работа. Один проверяет, другой замеряет, третий фиксирует. Всё чётко распределено. От точности зависит многое. Иногда нужно заменить рельс, иногда – просто убедиться, что всё в порядке. Главное – не упустить мелочи, которые могут привести к сбою.

«Ты не можешь просто посмотреть на рельс и сказать – нормальный. Ты должен точно знать: а не уходит ли он в сторону, не просел ли под ним бетон, не начали ли разбалтываться болты. Всё это чувствуется, но должно подтверждаться замером. Только тогда можно быть уверенным, что путь надёжен», – говорит Дмитрий, монтер с более чем десятилетним стажем. Его движения точны. Он не суетится. И в этом – уверенность: он знает, что делает.
Профессия требует практических знаний – как ведёт себя металл, как влияет температура, какие материалы подходят для разных участков. Всё это закрепляется не только в теории, но и в ежедневной работе.

«Ты не просто встал с инструментом. Ты пришёл туда, где от твоего решения зависит — поедет ли завтра трамвай по этому пути или нет. Нам доверяют движение», – говорит Андрей, мастер участка. Его голос спокойный, уверенный. Видно, что он воспитал не одного специалиста. Он говорит о профессии без высоких слов, но с большой внутренней гордостью.
Профессия монтёра пути – это не про «тяжело». Это про «ответственно», «точно», «с пониманием дела». Это та самая специальность, которая не на поверхности, но на ней держится всё. Без неё не будет маршрутов. Не будет движения. Не будет того привычного городского ритма, в который мы так уверенно вписаны.
«Когда проезжаю мимо участка, который мы делали, всегда бросаю взгляд. Всё ровно, всё на месте — значит, всё правильно. И приятно, что это сделали именно мы», – говорит Артём, старший монтёр, у которого за плечами десятки выправленных участков. Он не называет себя мастером. Но по голосу, по тому, как говорит – ясно: он знает цену своему делу. И он в нём – на своём месте.

Если вы когда-нибудь задумывались, каково это – заниматься настоящим делом, которое имеет вес и результат, возможно, вы просто ещё не смотрели в сторону этой профессии. Узнать подробнее о ней можно в отделе кадров АО «ЭлектроТранспорт Плюс» по телефону (8442) 23-86-42.
Фото: предоставлены АО «ЭлектроТранспорт Плюс»
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