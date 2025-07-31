



Сотрудники Волгоградской академии МВД провели поисковую экспедицию на территории Донецкой Народной Республики, сообщает V102.RU.

Волгоградцы из поискового отряда «Наследники Победы» и «Донбасс» Донецкого филиала академии почтили память красноармейцев и мирных жителей Донбасса, погибших во время Великой Отечественной войны. Торжественная церемония с возложением цветов прошла на мемориальном комплексе «Саур-могила».

Впервые на территории ДНР участники поисковых отрядов проведут поисково-разведывательные выезды по поиску останков красноармейцев и мирных жителей, погибших в период оккупации Донбасса.

Также в рамках визита запланировано проведение обучающей программы для юных поисковиков и мастер-классов по использованию поискового оборудования.

Фото: Волгоградская академия МВД России