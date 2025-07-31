Андрей Бочаров неожиданно проверил школу после ремонта во Фролово





Во время сегодняшнего визита во Фролово губернатор Волгоградской области отклонился от маршрута и неожиданно для местных чиновников посетил школу №3, которую он поручил капитально отремонтировать еще в 2024 году. Сегодня же глава региона лично проверил выполнение данных поручений. И увиденное его не разочаровало.





Помимо школы №3, ремонт идет и в Зеленовской средней школе. Модернизация объекта началась в 2024-м, сейчас готовность составляет 95%. Уже 1 сентября обновленная школа примет учеников.

Проинспектировал глава региона и другие объекты в районном центре. Во Фролово отремонтирован Железнодорожный парк. В прошлом году привели в порядок общественные пространства на ул. Заводская, Орджоникидзе, 40 лет Октября и Гагарина — все эти территории выбраны жителями на всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В 2026-м здесь благоустроят еще одно общественное пространство. Также модернизирован и ДК Фроловского района.





По итогам рабочей поездки Андрей Бочаров подчеркнул, что, несмотря на все трудности, проекты развития во Фролово и Фроловском районе реализуются в плановом порядке.





- Важно, что эти проекты являются точками роста для развития территории, на которой они находятся, и что в этом участвуют сами жители: начиная от предложений и до реализации проекта, эксплуатации объектов. Это выгодно отличает Фролово и Фроловский район от некоторых других муниципальных образований. Этот опыт необходимо применять и активно внедрять во всех наших муниципалитетах при реализации подобных проектов, — подчеркнул Андрей Бочаров.



