Общество

Под Волгоградом директор не выплатил 700 тысяч рублей двоим работникам

Общество 31.07.2025 16:16
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31.07.2025 16:16


Прокуратура Городищенского района инициировала возбуждение уголовного дело в отношении генерального директора ООО «Аракс» за невыплату в течении нескольких месяцев зарплат своим сотрудникам. В общей сумме руководитель организации, занимавшейся производством металлических изделий,  задолжал более 700 тысяч рублей сварщику и начальнику производства. 

Установлено, что между начальником и его двумя работниками трудовые отношения юридически не оформлялись, а зарплата выплачивалась частично, в связи с чем образовался крупный долг. При этом финансовых трудностей организация не испытывала.

По итогам прокурорской проверки в суд было предъявлено заявления об установлении факта трудовых правоотношений и взыскании в пользу работников задолженности. Иск судом был рассмотрен и удовлетворен. 

Фактическое исполнение судебного решения и расследование уголовного дела поставлено прокуратурой на контроль.

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