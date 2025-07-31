Под Волгоградом директор не выплатил 700 тысяч рублей двоим работникам





Прокуратура Городищенского района инициировала возбуждение уголовного дело в отношении генерального директора ООО «Аракс» за невыплату в течении нескольких месяцев зарплат своим сотрудникам. В общей сумме руководитель организации, занимавшейся производством металлических изделий, задолжал более 700 тысяч рублей сварщику и начальнику производства.

Установлено, что между начальником и его двумя работниками трудовые отношения юридически не оформлялись, а зарплата выплачивалась частично, в связи с чем образовался крупный долг. При этом финансовых трудностей организация не испытывала.

По итогам прокурорской проверки в суд было предъявлено заявления об установлении факта трудовых правоотношений и взыскании в пользу работников задолженности. Иск судом был рассмотрен и удовлетворен.

Фактическое исполнение судебного решения и расследование уголовного дела поставлено прокуратурой на контроль.