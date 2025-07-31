В аэропорту Волгограда самолет из-за птиц ушел на второй круг

Из-за угрозы столкновения с птицами в аэропорту Волгограда самолет из Москвы смог приземлиться только со второй попытки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident, это происшествие случилось в аэропорту днем 27 июля.

- Экипаж ушел на второй круг из- за угрозы столкновения с птицами, при заходе на ВПП, - сообщают авторы канала. - ВПП осмотрена, посторонних предметов нет.

После приземления, самолет авиакомпании «Россия» также был осмотрен, но следов столкновения на нем не обнаружено.