«Грозились поджечь»: мать погибшего на СВО бойца чудом спасли на пожаре











В Михайловке Волгоградской области 81-летняя женщина едва не осталась без дома из-за пожара, который вспыхнул у ее соседей. Как рассказали ИА «Высота 102» родные Людмилы Алексеевны, 25 июля пожилая женщина находилась дома и не сразу поняла, что происходит.

- Сначала она услышала какие-то равномерные звуки – как оказалось, это уже пылала веранда у соседей, с которыми она живет через стенку в доме на двух хозяев на улице Мира, 23. Маму спас мужчина, живущий неподалеку - увидел дым, который поднимался над домом и прибежал на помощь. На соседской половине уже вовсю бушевало открытое пламя, он накрыл ее мокрым одеялом и вывел, - вспоминают родственники.

Как потом оказалось, из огня спасли и детей, которые жили в другой половине дома. Проезжавший мимо мужчина разбил стекла в комнате и вытащил малышей.

От огня больше всего пострадала половина дома, где проживает многодетная семья из 8 человек. У них сгорела веранда, также серьезно оказалась повреждена общая крыша. При этом потолок в комнате Людмилы Алексеевны, который не пострадал в день первого пожара, начал плавиться на следующий день. Родные предполагают, что пожарные не полностью потушили огонь. Пожилую женщину пока забрала к себе дочь. Но без ремонта кровли теперь не обойтись.

- Крышу мы, конечно, отремонтируем, - рассказали родственники пенсионерки. – Но вот что делать с соседями? У них четверо маленьких детей, одна девочка серьезно больна, но взрослые за ними смотря плохо, выпивают, курят. Однажды у них уже забирали детей на три месяца, но затем вернули. Хорошо, что сейчас их спасли, но такое может повториться в любой момент. Людмила Алексеевна живет с ними как на вулкане. А она семь месяцев назад потеряла сына на СВО.

Юрий Чекунов был награжден посмертно орденом Мужества за подвиг, проявленный во время боев на СВО. Буквально за несколько дней до того, как уйти добровольцем защищать свою Родину, мужчина вместе с мамой ходил в администрацию Михайловки с заявлением, в котором пожилая женщина просила чиновников принять меры к семье соседей.

- Она жаловалась, что многодетная семья фактически захватила общий двор, захламила его старой мебелью, вещами. Мало того, они оскорбляли пожилую женщину, даже грозились ее поджечь. То есть, по сути, ее фактически выживают из своего дома, - продолжили собеседники информагентства.





Жалобы от Людмилы Алексеевны и ее родных поступали не только в администрацию Михайловки, но и в полицию, а также в отдел опеки и попечительства.

- Но нас везде заверяли, что ситуация у них на контроле. Вот такой «контроль» получился – чуть не погибла пожилая женщина и дети, - констатируют родные пенсионерки.

Людмила Алексеевна опасается, что после ремонта крыши дома жизнь ее от этого спокойнее не станет.

- Она и так еле перенесла потерю сына, теперь еще вот это несчастье. Мало того, что из-за пожара она чуть без дома не осталась, так еще и вынуждена терпеть оскорбления от своих соседей. Был бы Юра жив, он бы ее защитил, а сейчас мы даже не знаем, как воздействовать на эту семью, - констатируют родные.

Между тем, в ГУ МЧС по Волгоградской области подтвердили факт пожара в Михайловке 25 июля.

- Сообщение диспетчеру поступило в 12:24 ч. В доме размером 8х10 м. горела деревянная обрешетка кровли на площади 40 кв. м. и деревянная веранда на площади 10 кв. м. Пожарные подразделения 30-й ПСЧ ликвидировали открытое горение в 12:46. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки внутри веранды, - пояснили в ведомстве. Редакция обратилась за комментарием возникшей ситуации в администрацию Михайловки, ответ чиновников ожидается.