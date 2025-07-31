На границе Волгограда 31 июля перекроют ж/д переезд

Железнодорожный переезд в Дзержинском районе Волгограда временно закроют в ночь с 31 июля на 1 августа в связи с ремонтными работами. По информации Приволжской железной дороги, объект, расположенный на 1062 км перегона Пост 6 км – Разгуляевка (в месте соединения улицы Краснополянской в Дзержинском районе Волгограда с улицей имени 62-й Армии в рабочем поселке Городище Волгоградской области), не будет функционировать с 22:00 31 июля до 4:00 1 ч. 1 августа.
В Волгограде объехать закрытый переезд можно будет по улицам Краснополянская, Дорожников, Историческая и автомобильной дороге М-6 «Каспий», а в рабочем посёлке Городище – по улицам Баррикадная, Коммунальная и Андреева.
Фото Приволжской железной дороги