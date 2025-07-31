Установку кондиционеров в автобусах планируют сделать обязательной





Автобусы, которые рассчитаны на 22 и более пассажиров, предлагают оснащать системами кондиционирования и обогрева мощностью не менее 20кВт в обязательном порядке. Соответствующий законопроект в Госдуму внес первый зампредседателя комитета по контролю Дмитрий Гусев.

Гусев отметил, что ездить в переполненных в жару автобусах становится невыносимым для жителей южных регионов. В пример он привел город Краснодар, где 60% общественного транспорта не оснащено кондиционерами.

— Наш законопроект - спасение для пассажиров при минимальной нагрузке на перевозчиков. Если закон примут, он поможет качественно изменить стандарты общественного транспорта в России, — отметил зампредседателя.

Законопроект предполагает не только обязать владельцев транспорта устанавливать кондиционеры, но и усилить контроль за их наличием. Контроль будет осуществлять региональные власти.