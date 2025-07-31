Ливни с градом и штормовым ветром придут в Волгоградскую область 31 июля





В Волгоградской области 31 июля ожидаются сильные дожди с градом. Как рассказали в МЧС по региону, погодные условия ухудшит порывы сильного ветра.

По данным оперативного ведомства, ухудшение погоды произойдет уже в ближайшие часы.

- В период с 13:00 31 июля до конца суток 1 августа на большей территории Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с, - говорится в предупреждении МЧС.

Отметим, что ветер до 25 м/с по шкале Бофорта характеризуется как сильный шторм.