В Волгограде завершили ремонт дорожного покрытия после работ на сетях





Почти 1400 квадратных метров улиц заасфальтировали во всех районах Волгограда с начала лета. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях», в июле завершили работы на 54 объектах.

– Для проведения аварийных и плановых замен трубопроводов, а также для восстановительных работ и строительства сетей разрабатываются котлованы. Эти работы выполняются ежедневно с целью улучшения качества подачи ресурса жителям Волгограда. После завершения восстановительных работ ресурсоснабжающая организация обязана провести тщательную проверку сетей на предмет полного устранения выявленных нарушений и последующее благоустройство территории, – пояснили в пресс-службе «Концессии водоснабжения».

Напомним, что активные работы по восстановлению асфальтового покрытия стартовали в апреле. За это время было восстановлено около 5000 квадратных метров, и запланировано около 40 объектов в августе.