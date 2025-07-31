Общество

Цены на картофель упали в 2 раза в Волгограде

Общество 31.07.2025 17:07
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31.07.2025 17:07


В Волгоградской области за минувшую неделю подешевели все группы овощей, за ценами на которые наблюдает Волгоградстат. Согласно обновленным данным ведомства, больше всего снизилась цена на свеклу – до 42,58 рубля за килограмм, что почти на 20% ниже, чем было на предыдущей неделе. Теперь она стоит в среднем 42,58 рубля. 

Вновь подешевел и картофель – до 58,42 рубля за килограмм (минус 17%). При этом в магазинах и на рынках его можно купить  и за 50 рублей. Интересно, что еще в начале июля стоимость картофеля доходила до 100 рублей. Но за месяц цена на него упала почти вдвое. 

В регионе снизилась стоимость и других овощей. А вот свинина подорожала еще на 1,29% (383 рубля за кг). Рис стал дороже на 1,65% (85,32 рубля). Но первое место по росту цены заняли сосиски – за неделю они подорожали на 3,12% (450,37 рубля).  

В то же время яйца продолжили дешеветь. Цена на десяток снизилась на 2,3% (68,25 рубля). Также стали доступнее вермишель – 73,29 рубля (минус 1,6%) и макароны из муки высшего сорта – 90,84 рубля (минус 1,8%). 

Фото V102.RU (архив)

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