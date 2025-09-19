Расследования

Суд признал вину диспетчеров «112» по делу о «сливе» покойников похоронной службе

В Волгограде Дзержинский районный суд огласил приговор по уголовному делу о «сливе» покойников. На скамье подсудимых, сообщает ИА «Высота 102», предстали 19 сентября диспетчеры службы «112» и руководитель похоронной службы. Вина всех фигурантов уголовного дела была доказана. 

Как ранее уже сообщало информагентство, с 2021 года диспетчеры «112» незаконно передавали информацию о личностях умерших и месте их жительства 31-летнему Сергею Толстикову – руководителю ритуальной организации. За такие услуги, сообщало следствие, диспетчеры за одну только смену получали вознаграждение в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Преступная схема была раскрыта волгоградской полицией – в основу уголовного дела легли материалы, собранные УМВД России по Волгограду.

19 сентября 2025 года Дзержинский районный суд Волгограда огласил приговор в отношении семи фигурантов уголовного дела: диспетчеров службы экстренных вызовов – Олеси Бакулиной, Запира Джамбулатова, Светланы Евдокимовой, Вероники Зотовой, Елены Сладких, Юлии Смирновой и, собственно, самого Сергея Толстикова.

Последний, сообщает ИА «Высота 102», приговорен райсудом Волгограда к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года, диспетчеры в качестве наказания получили штрафы. Так, Зотова и Булкина должны будут выплатить штрафы в размере 90 000 рублей каждая, Сладких и Джамбулатов – по 100 000 рублей каждый, Евдокимова – 95 000 рублей, Смирнова – 110 000 рублей.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в законном порядке. 

Лента новостей

18:55
В Волгоградской облдуме предложили усилить контроль за коммунальщикамиСмотреть фотографии
17:57
Появилось видео момента наезда иномарки на двоих детей в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:46
Суд признал вину диспетчеров «112» по делу о «сливе» покойников похоронной службеСмотреть фотографии
17:01
В Волжском мошенницу-универсала приговорили к 4 годамСмотреть фотографии
16:36
Волгоградке отморозили часть живота на сеансе криолиполизаСмотреть фотографии
15:35
В Волжском осудят няню, накормившую младенца смертельными макаронамиСмотреть фотографии
15:22
«Свое, китайское»: картофель из Азии остановил инфляцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде ребёнок угодил в больницу после прогулки в детском садуСмотреть фотографии
14:35
Минстрой разрешил дорожникам укладывать асфальт в плохую погодуСмотреть фотографии
13:58
119 медиков отправятся лечить селян в ЦРБ Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:26
В Котово отключили воду в домах, где ее нет уже три неделиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
В музее Волгограда открыли выставку о воинах-астраханцахСмотреть фотографии
12:55
Яндекс Погода: летняя жара придет в Волгоград в конце сентябряСмотреть фотографии
12:37
«Видеть меня не хочет»: пропавшая волгоградка после обнаружения не хочет встречаться с мужемСмотреть фотографии
11:51
Четверка волгоградских топ-менеджеров в Москве обжаловала арестСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде 20 сентября на час перекроют Университетский проспектСмотреть фотографии
11:20
ЕвроХим-ВолгаКалий и Фонд Мельниченко рассказали волгоградцам о том, как устроен рудникСмотреть фотографии
11:07
Уроженца Урюпинска Серебрякова осудят за теракт в Москве и производство СВУСмотреть фотографииCмотреть видео
10:54
В Новоаннинском «Лада» на полном ходу впечаталась в «буханку»Смотреть фотографии
10:04
В Волжском приостановили работу организатора ярмарки за нарушение СанПиНСмотреть фотографии
09:56
Жителя Котово осудили на 2,5 года за поддержку теракта в ДербентеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:40
Матч «Ротора» с «Нефтехимиком» перенесли с «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
09:22
В центре Волгограда перекроют движение из-за Кросса НацииСмотреть фотографии
09:00
Причины нехватки поваров в Волгоградской области назвали в hh.ruСмотреть фотографии
08:46
Под Волгоградом из 150 кг молока выработали гору деликатесовСмотреть фотографии
08:13
В Волгограде хотят круглосуточно следить за людьми и памятникамиСмотреть фотографии
07:51
В Волгограде трамвай № 10 временно курсирует в границах Жилгородка и ул. ХорошеваСмотреть фотографии
07:27
Волгоградский ЦГМС предупредил жителей о 20-градусном перепаде температурыСмотреть фотографии
06:48
В Волгограде регкомиссия внепланово обсудила вспышку бруцеллеза у людейСмотреть фотографии
06:23
В Волгограде задерживаются авиарейсы в Сочи и КалининградСмотреть фотографии
 