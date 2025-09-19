Суд признал вину диспетчеров «112» по делу о «сливе» покойников похоронной службе





В Волгограде Дзержинский районный суд огласил приговор по уголовному делу о «сливе» покойников. На скамье подсудимых, сообщает ИА «Высота 102», предстали 19 сентября диспетчеры службы «112» и руководитель похоронной службы. Вина всех фигурантов уголовного дела была доказана.

Как ранее уже сообщало информагентство, с 2021 года диспетчеры «112» незаконно передавали информацию о личностях умерших и месте их жительства 31-летнему Сергею Толстикову – руководителю ритуальной организации. За такие услуги, сообщало следствие, диспетчеры за одну только смену получали вознаграждение в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Преступная схема была раскрыта волгоградской полицией – в основу уголовного дела легли материалы, собранные УМВД России по Волгограду.

19 сентября 2025 года Дзержинский районный суд Волгограда огласил приговор в отношении семи фигурантов уголовного дела: диспетчеров службы экстренных вызовов – Олеси Бакулиной, Запира Джамбулатова, Светланы Евдокимовой, Вероники Зотовой, Елены Сладких, Юлии Смирновой и, собственно, самого Сергея Толстикова.

Последний, сообщает ИА «Высота 102», приговорен райсудом Волгограда к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года, диспетчеры в качестве наказания получили штрафы. Так, Зотова и Булкина должны будут выплатить штрафы в размере 90 000 рублей каждая, Сладких и Джамбулатов – по 100 000 рублей каждый, Евдокимова – 95 000 рублей, Смирнова – 110 000 рублей.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в законном порядке.