В Волгограде производитель кебабов перепутал говядину со свининой

Россельхознадзор уличил организацию в несоответствии в документах на произведенную продукцию. По данным межрегионального управления федерального ведомства, в Волгограде в производственном сертификате был неверно указан вид продукции.
Согласно оформленного документа, при изготовлении полуфабриката - кебаб с овощами охлажденный - в качестве сырья использован «бекон из свинины». Однако вид продукции указан как полуфабрикаты из говядины и свинины. Говядина в готовой продукции не используется.
- Данный факт говорит о том, что вид продукции указан неверно, так как говядина в сырье не указана, - уточнили в ведомстве.
Производственный сертификат на продукцию аннулирован.
Фото сгенерировано ИИ