Под Волгоградом вводят карантин из-за бешеной телки

23.09.2025
В Волгоградской области зафиксирован новый очаг бешенства. Проект приказа о введении мер по противодействию распространения смертельно опасной инфекции подготовлен комитетом ветеринарии.

Карантин планируется ввести на территории Красноярского сельского поселения Чернышковского района. Согласно плану облветеринарии, будет проведена дезинфекция места обнаружения трупа больного животного, из неблагополучного пункта отловят животных без владельцев и поместят на двухнедельный период наблюдения за их состоянием. Кроме того, домашние и сельхозживотные будут привиты от бешенства.

В ответе на запрос V102.RU в комитете ветеринарии Волгоградской области пояснили, что вирус был выявлен у коровы.

