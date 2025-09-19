Волгоградец кулаками чуть не отправил на тот свет знакомого





В Волгограде оперативники задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком избиении своего знакомого. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, инцидент произошел 17 сентября на одной из улиц Ворошиловского района.

В больницу с множественными травмами поступил 43-летний волгоградец. О явных травмах криминального характера медики сразу же сообщили в полицию. В короткий срок подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками полиции.

Было установлено, что между ранее знакомыми мужчинами произошел конфликт во время распития спиртных напитков. В ходе ссоры подозреваемый нанес кулаками множественные травмы потерпевшему.

Полученные пострадавшим телесные повреждения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.