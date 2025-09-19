Расследования

Волгоградец кулаками чуть не отправил на тот свет знакомого

Расследования 19.09.2025 19:03
0
19.09.2025 19:03


В Волгограде оперативники задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком избиении своего знакомого. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, инцидент произошел 17 сентября на одной из улиц Ворошиловского района. 

В больницу с множественными травмами поступил 43-летний волгоградец. О явных травмах криминального характера медики сразу же сообщили в полицию. В короткий срок подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками полиции. 

Было установлено, что между ранее знакомыми мужчинами произошел конфликт во время распития спиртных напитков. В ходе ссоры подозреваемый нанес кулаками множественные травмы потерпевшему. 

Полученные пострадавшим телесные повреждения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
19.09.2025 17:46
Расследования 19.09.2025 17:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.09.2025 15:35
Расследования 19.09.2025 15:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.09.2025 14:40
Расследования 19.09.2025 14:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.09.2025 11:51
Расследования 19.09.2025 11:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.09.2025 11:07
Расследования 19.09.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.09.2025 09:56
Расследования 19.09.2025 09:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2025 18:43
Расследования 18.09.2025 18:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2025 14:42
Расследования 18.09.2025 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2025 12:29
Расследования 18.09.2025 12:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2025 11:51
Расследования 18.09.2025 11:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2025 08:40
Расследования 18.09.2025 08:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2025 08:17
Расследования 18.09.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 19:02
Расследования 17.09.2025 19:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 18:35
Расследования 17.09.2025 18:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 15:41
Расследования 17.09.2025 15:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:32
Волгоградец Михаил Дымаренко завоевал титул лучшего водителя трамваяСмотреть фотографии
19:57
В Волжском чиновники и депутаты устроили марш-бросок на инвалидных коляскахСмотреть фотографииCмотреть видео
19:43
Ипотеку для многодетных предложили сделать доступнееСмотреть фотографии
19:16
В массовой аварии на ФАД под Волгоградом погиб водитель Skoda OctaviaСмотреть фотографии
19:03
Волгоградец кулаками чуть не отправил на тот свет знакомогоСмотреть фотографии
19:00
Близняшки из Бурятии, рассказавшие о своей мечте Путину, прыгнули с парашютом в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:55
В Волгоградской облдуме предложили усилить контроль за коммунальщикамиСмотреть фотографии
17:57
Появилось видео момента наезда иномарки на двоих детей в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:46
Суд признал вину диспетчеров «112» по делу о «сливе» покойников похоронной службеСмотреть фотографии
17:01
В Волжском мошенницу-универсала приговорили к 4 годамСмотреть фотографии
16:36
Волгоградке отморозили часть живота на сеансе криолиполизаСмотреть фотографии
15:35
В Волжском осудят няню, накормившую младенца смертельными макаронамиСмотреть фотографии
15:22
«Свое, китайское»: картофель из Азии остановил инфляцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде ребёнок угодил в больницу после прогулки в детском садуСмотреть фотографии
14:35
Минстрой разрешил дорожникам укладывать асфальт в плохую погодуСмотреть фотографии
13:58
119 медиков отправятся лечить селян в ЦРБ Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:26
В Котово отключили воду в домах, где ее нет уже три неделиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
В музее Волгограда открыли выставку о воинах-астраханцахСмотреть фотографии
12:55
Яндекс Погода: летняя жара придет в Волгоград в конце сентябряСмотреть фотографии
12:37
«Видеть меня не хочет»: пропавшая волгоградка после обнаружения не хочет встречаться с мужемСмотреть фотографии
11:51
Четверка волгоградских топ-менеджеров в Москве обжаловала арестСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде 20 сентября на час перекроют Университетский проспектСмотреть фотографии
11:20
ЕвроХим-ВолгаКалий и Фонд Мельниченко рассказали волгоградцам о том, как устроен рудникСмотреть фотографии
11:07
Уроженца Урюпинска Серебрякова осудят за теракт в Москве и производство СВУСмотреть фотографииCмотреть видео
10:54
В Новоаннинском «Лада» на полном ходу впечаталась в «буханку»Смотреть фотографии
10:04
В Волжском приостановили работу организатора ярмарки за нарушение СанПиНСмотреть фотографии
09:56
Жителя Котово осудили на 2,5 года за поддержку теракта в ДербентеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:40
Матч «Ротора» с «Нефтехимиком» перенесли с «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
09:22
В центре Волгограда перекроют движение из-за Кросса НацииСмотреть фотографии
09:00
Причины нехватки поваров в Волгоградской области назвали в hh.ruСмотреть фотографии
 