Происшествия

Волжане несут цветы на место гибели 9-летней девочки

Происшествия 23.09.2025 09:43
0
23.09.2025 09:43


В Волжском Волгоградской области на месте гибели 9-летней девочки образовался стихийный мемориал. Жители несут цветы рядом с дорогой, где накануне, 22 сентября, в ДТП погиб ребенок. 

Напомним, трагедия произошла на пересечении улиц Оломоуцкая и Мира. Маршрутка №24а поворачивала с Оломоуцкой на Мира и сбила девочку, которая пересекала проезжую часть на самокате по регулируемому пешеходному переходу. Ребенок скончался на месте. 

По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело. Суд рассмотрит вопрос об аресте водителя маршрутки. 

Между тем, в соцсетях разгорелись нешуточные страсти в связи с гибелью ребенка. Некоторые высказывают мнение, что водитель не виноват в случившемся, так как мог не увидеть ребенка, стремительно выкатившегося на проезжую часть. При этом они подчеркивают, что маршрутчику все равно придется ответить за произошедшее. Некоторые вновь подняли тему необходимости серьезных разговоров со своими детьми по поводу соблюдения правил дорожного движения.  

Фото Жесть Волжский t.me

