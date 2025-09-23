Ковчег с частицей мощей Матроны Московской доставят в Волгоград

В собор Александра Невского в Волгограде 2 октября прибудет ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в Волгоградской епархии.

Святыню встретят в 11.00. Будет совершен молебен с чтением акафиста святой. Ковчег будет пребывать в главном храме города до 5 октября 16:00.

Справка. Святая Матрона Московская – одна из самых известных и почитаемых в России святых. Матрона была не просто слепая, у нее совсем не было глаз. Даром духовного рассуждения, прозорливости, чудотворения и исцеления Матрона была отмечена Богом с ранних пор.

В 1999 года Матрона канонизирована как местночтимая святая Московской епархии РПЦ. В 2004 года определением Архиерейского Собора РПЦ причислена к лику общецерковных святых.





