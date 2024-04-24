Под Волгоградом неблагодарный бык пытался затоптать мужчину

В Городищенском районе Волгоградской области 50-летний мужчина пострадал в результате нападения быка. Накануне он был доставлен в больницу №25 Волгограда с характерными травмами.

Несчастный случай произошел на территории хутора Вертячий. Животное атаковало местного жителя на личном подворье.

– При госпитализации у жителя Городищенского района были диагностированы предварительно сотрясение и закрытая черепно-мозговая травма, перелом ребер, пневмоторакс, – сообщают в экстренных службах.

Известно, что бык принадлежит пострадавшему – неблагодарное животное атаковало хозяина, когда тот хотел его покормить.