Момент жесткого ДТП с перевертышем в центре Волгограда попал на видео

Дорожно-транспортное происшествие на пересечении проспекта Ленина и ул. Комсомольской в Центральном районе Волгограда, в результате которого легковушка несколько раз перевернулась и приземлилась у обочины, зафиксировали камеры дорожного наблюдения.

По информации ГКУ ВО «Безопасный регион», ДТП произошло еще 20 апреля, однако видео, на котором зафиксирован момент столкновения автомобилей было опубликовано только сегодня.

Отметим, что в официальной сводке происшествий ГУ МВД России по Волгоградской области за 20 апреля информации о данном ДТП не оказалось. Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе Главка, к счастью, жесткое столкновение с переворотом обошлось без пострадавших.

Фото: Безопасный регион / VK.com