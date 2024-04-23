Столкновение легкового автомобиля и самоката, на котором ехали две девочки, произошло в Центральном районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло днем напротив «Современника» на пешеходном переходе.

По предварительным данным, водитель иномарки выполнял поворот направо на разрешающий сигнал светофора и наехал на двух девочек, которые на одном самокате неспешно пересекали проспект Ленина по пешеходному переходу. В главке пояснили, что самокатчицы 2007 и 2008 года рождения также ехали на «зеленый», но вдвоем на одном СИМ, что недопустимо.

К счастью, это столкновение обошлось без серьезных травм.

Ранее информагентство сообщало, что с 12 апреля в Волгограде запущена система «Антитандем», позволяющая выявлять лихачей, которые вопреки запрету передвигаются по несколько человек на одном электросамокате. Пока она работает в тестовом режиме.