Расследования

В Волгограде членам межэтнической банды налетчиков дали на троих 40 лет

Расследования 22.04.2024 16:30
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22.04.2024 16:30




На основании вердикта присяжных заседателей в Волгоградском областном суде постановлен приговор в отношении троих участников банды, совершивших разбойные нападения на офисы микрозаймов. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области,  Камол Нажмудинов, Саиджан Тураев и Владислав Сидоров с августа по сентябрь 2021 года, используя ножи, топор и бесствольное газовое оружие, совершили серию разбойных нападений на кредитные учреждения и сетевой магазин.

Главарем разбойников был Нажмудинов, который обеспечивал остальных участников оружием и распределял деньги, полученные в ходе нападений. Группировка совершила наглые налеты в Москве, Рязани и Самаре. В сентябре 2021 года они обчистили три офиса микрозаймов в Волгограде и магазин «Магнит» в Краснослободске. Всего налетчики похитили 437 тысяч рублей.


Задержали преступников на территории Волгоградской области. Расследованием уголовного дела занимались в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

В прокуратуре Волгоградской области добавили, что главарь налетчиков Нажмудинов был самым старшим среди своих подельников – ему 25 лет. Тураеву и Сидорову, соответственно, 22 и 21 год. 

Нажмудинов получил 15 лет 10 дней в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 2 года, Тураев – 13 лет с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Третий участник банды, Сидоров, проведет в местах лишения свободы 12 лет. Всего налетчики получили на троих 40 лет. Приговор в законную силу не вступил.

Фото и видео объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области

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